Рио Фердинанд: «Конте разочаровывает, не думаю, что он останется в «Тоттенхэме»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и английской сборной Рио Фердинанд разочарован деятельностью Антонио Конте у руля «Тоттенхэма». По его мнению, Конте вскоре покинет клуб - летом его сменят на другую фигуру.

- Я не думаю, что к осени он еще будет тут. Наверное, он сам решит уйти. Скажет что-то вроде «я не думал, что тут все будет так сложно, извините» спокойно уйдет, - считает Фердинанд, слова которого цитирует BT Sport.

Антонио Конте встал у руля «Тоттенхэма» 2 ноября 2021 года, ранее он достаточно успешно руководил «Челси», после чего с 2019 по 2021 итальянец тренировал миланский «Интер».