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Рио Фердинанд: «Конте разочаровывает, не думаю, что он останется в «Тоттенхэме»

02 Марта 2022 • 06:01 Комментировать
Тоттенхэм
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Эвертон
1.60 4.05 5.70
07.03 23:00

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и английской сборной Рио Фердинанд разочарован деятельностью Антонио Конте у руля «Тоттенхэма». По его мнению, Конте вскоре покинет клуб - летом его сменят на другую фигуру.

- Я не думаю, что к осени он еще будет тут. Наверное, он сам решит уйти. Скажет что-то вроде «я не думал, что тут все будет так сложно, извините» спокойно уйдет, - считает Фердинанд, слова которого цитирует BT Sport.

Антонио Конте встал у руля «Тоттенхэма» 2 ноября 2021 года, ранее он достаточно успешно руководил «Челси», после чего с 2019 по 2021 итальянец тренировал миланский «Интер».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Рио Фердинанд Антонио Конте
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