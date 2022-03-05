Конте в отчаянии - он напомнил, что «Тоттенхэм» ничего не выигрывает уже десятки лет

Итальянский специалист Антонио Конте близок к отчаянию - ему надоели придирки журналистов, считающих, что его результаты недостаточно убедительны. Скептицизм насчет Конте проявляют и некоторые другие футбольные личности - в частности, Рио Фердинанд считает, что летом Конте будет вынужден покинуть клуб.

- Я с момента своего прихода говорю - «Тоттенхэм» это клуб со взлетами и падениями, с самого момента своего основания. Мы должны стабилизировать ситуацию для того, чтобы что-то выиграть. Этот клуб не выигрывает ничего уже двадцать лет, - напомнил Конте, слова которого цитирует ITASportPress.