«Тоттенхэм» опережает «Баварию» и другие топ-клубы в борьбе за английского защитника

Лондонский «Тоттенхэм» лидирует в борьбе за подписание 21-летнего англичанина Джеда Спенса, востребованного у европейских грандов.

Правый защитник принадлежит «Мидлсбро», но текущий сезон проводит в аренде в другом клубе английского Чемпионшипа – «Ноттингем Форест». Согласно данным Goal, «Тоттенхэм» является фаворитом в борьбе за подписание Спенса в летнее трансферное окно. Конкуренцию «шпорам» может составить «Бавария».

Ранее интерес к фулбеку приписывался лондонскому «Арсеналу», «Байеру», «РБ Лейпцигу» и «Боруссии» из Дортмунда. Сам футболист пока не определился со своим будущим, но с высокой вероятностью сменит клуб в ближайшие месяцы.