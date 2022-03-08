Конте: «Мои ожидания растут»

Лондонский «Тоттенхэм» забил пять безответных мячей «Эвертону», чем немало порадовал своего наставника Антонио Конте. Теперь Конте ждет куда большего от оставшихся матчей - он верит в то, что «Тоттенхэму» по силам подняться на четвертое место в турнирной таблице. Сейчас команда занимает седьмое место.

- Мы хотим бороться за место в четверке. Мы становимся сильнее. Конечно, будет нелегко, но надо быть амбициозными. Мои ожидания растут. Сейчас я более уверен в команде, к нам присоединились Кулушевски и Бентакур, которые отлично дополнили команду, - заявил Конте, слова которого цитирует BBC Sport.