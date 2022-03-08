Кейн: Цель «Тоттенхэма» - попасть в топ-4

Лидер «Тоттенхэма» Гарри Кейн поделился с журналистами своим мнением по поводу крупной победы лондонской команды над «Эвертоном».

Кейн сказал, что в АПЛ не бывает лёгких матчей. Форвард «шпор» отметил, что цель «Тоттенхэма» - попасть в четвёрку лучших. Гарри добавил, что если «шпоры» хотят стать топ-клубом, то нужно потихоньку привыкать к давлению, а не прятаться от него.

Напомним, что подопечные Антонио Конте разгромили мерсисайдцев со счётом 5:0, а Кейн отметился двумя забитыми мячами. На данный момент «Тоттенхэм» занимает седьмую строчку в АПЛ.