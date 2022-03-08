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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» уничтожил «Эвертон»

08 Марта 2022 • 00:54 Комментировать
Тоттенхэм
5:0
Эвертон
окончен

В последнем матче двадцать восьмого тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» принимал дома «Эвертон» и нагрузил подопечным Фрэнка Лэмпарда пять безответных мячей. Все было решено уже в первом тайме, когда «шпоры» трижды огорчили «ирисок», а после того, как на самой первой минуте второго тайма Серхио Регилон забил и четвертый гол, гости вообще бросили играть.

Это самое крупное поражение в нынешнем сезоне для «Эвертона», что до «Тоттенхэма», то это самая крупная победа команды с начала сезона.

Протокол игры  
Тоттенхэм 5:0Эвертон
(1:0) Кин Майкл14'   
(2:0) Сон Хынмин17'   
(3:0) Кейн Гарри37'   
(4:0) Регилон Серхио46'   
(5:0) Кейн Гарри55'   
Льорис УгоРомеро Кристиан   30'  52' (Санчес Давинсон (  52') Дайер ЭрикДэвис БенДоэрти МэттБентанкур РодригоХёйбьерг Пьер-ЭмильСессеньон Райан  46' (Регилон Серхио (  46') Кулушевски ДеянСон Хынмин   24'  67' (Бергвейн Стевен (  67') Кейн Гарри
Запасные: Уайт ХарвиГоллини ПьерлуиджиРодон ДжоЭмерсон ЖуниорЛукас МоураУинкс Гарри
Пикфорд ДжорданКоулмэн ШеймусХолгейт МэйсонКин Майкл  46' (Брэнтуэйт Джерред (  46') Гордон ЭнтониДукуре АбдулайАллан МаркесВан де Бек Донни  59' (Миколенко Виталий (  59') Кенни ДжонджоКалверт-Льюин Доминик  69' (Алли Деле (  69') Ришарлисон
Запасные: Бегович АсмирГомеш АндреТаунсенд АндросЭль-Гази АнварАйуоби АлексРондон СаломонГрэй Демарай
07 марта. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

 

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Тоттенхэм Эвертон
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окончен Тоттенхэм 5:0 Эвертон 1.70 3.95 5.40
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