В последнем матче двадцать восьмого тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» принимал дома «Эвертон» и нагрузил подопечным Фрэнка Лэмпарда пять безответных мячей. Все было решено уже в первом тайме, когда «шпоры» трижды огорчили «ирисок», а после того, как на самой первой минуте второго тайма Серхио Регилон забил и четвертый гол, гости вообще бросили играть.
Это самое крупное поражение в нынешнем сезоне для «Эвертона», что до «Тоттенхэма», то это самая крупная победа команды с начала сезона.
Протокол игры
|(1:0) Кин Майкл14'
|(2:0) Сон Хынмин17'
|(3:0) Кейн Гарри37'
|(4:0) Регилон Серхио46'
|(5:0) Кейн Гарри55'
Льорис Уго•Ромеро Кристиан 30' 52' (Санчес Давинсон ( 52') •Дайер Эрик•Дэвис Бен•Доэрти Мэтт•Бентанкур Родриго•Хёйбьерг Пьер-Эмиль•Сессеньон Райан 46' (Регилон Серхио ( 46') •Кулушевски Деян•Сон Хынмин 24' 67' (Бергвейн Стевен ( 67') •Кейн Гарри
Пикфорд Джордан•Коулмэн Шеймус•Холгейт Мэйсон•Кин Майкл 46' (Брэнтуэйт Джерред ( 46') •Гордон Энтони•Дукуре Абдулай•Аллан Маркес•Ван де Бек Донни 59' (Миколенко Виталий ( 59') •Кенни Джонджо•Калверт-Льюин Доминик 69' (Алли Деле ( 69') •Ришарлисон
07 марта. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".