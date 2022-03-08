«Тоттенхэм» уничтожил «Эвертон»

В последнем матче двадцать восьмого тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» принимал дома «Эвертон» и нагрузил подопечным Фрэнка Лэмпарда пять безответных мячей. Все было решено уже в первом тайме, когда «шпоры» трижды огорчили «ирисок», а после того, как на самой первой минуте второго тайма Серхио Регилон забил и четвертый гол, гости вообще бросили играть.

Это самое крупное поражение в нынешнем сезоне для «Эвертона», что до «Тоттенхэма», то это самая крупная победа команды с начала сезона.