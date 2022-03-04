Конте: «У «Эвертона» хорошая команда и сильный тренер»

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча с «Эвертоном».

«Мы понимаем, что нам будет противостоять хорошая команда с сильным тренером. «Эвертон» решил уволить Бенитеса, который, на мой взгляд, является прекрасным специалистом. Я очень уважаю его. Сейчас их тренирует Лэмпард и здорово справляется со своей работой. Понедельник будет сложным днём для обеих команд. У нас есть достаточно времени, чтобы подготовиться к игре – это позитивный момент», - цитирует Конте Football London.

Матч между «Тоттенхэмом» и «Эвертоном» состоится в понедельник, седьмого марта, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 23:00 по московскому времени.