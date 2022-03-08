Кулушевски набрал 5 очков по системе «гол+пас» в 6 матчах АПЛ

Молодой шведский полузащитника «Тоттенхэма» Деян Кулушевски быстро адаптировался в лондонской команде и английском чемпионате.

21-летний шведский футболист отметился ассистентским дублем в поединке с «Эвертоном» и помог команде из Северного Лондона добиться крупной победы со счётом 5:0. Кулушевски провёл свой шестой матч в английском чемпионате. Всего в активе Деяна два забитых мяча и три результативные передачи.

Напомним, что первую половину сезона молодой швед выступал в туринском «Ювентусе», где в 20 матчах Серии А забил один мяч и сделал три ассиста.