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«Тоттенхэм» планирует вложиться в защитника, чтобы удержать Конте

27 Февраля 2022 • 12:47 Комментировать
Тоттенхэм
...
Эвертон
07.03 23:00

По данным источника, руководство «Тоттенхэма» намерено усилить линию обороны Свеном Ботманом из «Лилля», чтобы удовлетворить требования главного тренера Антонио Конте к уровню команды.

22-летний центральный защитник активно связывается с переходом в «Ньюкасл», однако «шпоры» настроены выиграть конкуренцию за нидерландского футболиста. Как утверждает Daily Star, сам Антонио Конте уже дал согласие на трансфер, который может обойтись более чем в 35 млн евро.

На счету Свена Ботмана 24 матча и 3 забитых мяча за «Лилль» во всех соревнованиях в нынешнем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Лилль Свен Ботман
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Источник: Холанн хочет играть в Англии
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