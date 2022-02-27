«Тоттенхэм» планирует вложиться в защитника, чтобы удержать Конте

По данным источника, руководство «Тоттенхэма» намерено усилить линию обороны Свеном Ботманом из «Лилля», чтобы удовлетворить требования главного тренера Антонио Конте к уровню команды.

22-летний центральный защитник активно связывается с переходом в «Ньюкасл», однако «шпоры» настроены выиграть конкуренцию за нидерландского футболиста. Как утверждает Daily Star, сам Антонио Конте уже дал согласие на трансфер, который может обойтись более чем в 35 млн евро.

На счету Свена Ботмана 24 матча и 3 забитых мяча за «Лилль» во всех соревнованиях в нынешнем сезоне.