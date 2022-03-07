Конте: «В отличии от «Интера», «Тоттенхэм» не ставил задачу выиграть чемпионат»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте сравнил свое нынешнее место работы с миланским «Интером», который специалист возглавлял прежде.

«Когда «Интер» предложил мне работу, мне дали два года, чтобы одержать победу в чемпионате, и предоставили возможность делать то, что хочу. С «Тоттенхэмом» мы этого не обсуждали. Может, цель другая, потому что в Италии был только «Ювентус». Не могу сравнивать работу в этих командах, — цитирует Конте Football.London.

Итальянец возглавил «Тоттенхэм» в ноябре 2021 года. На данный момент «шпоры» занимают 7-е место в турнирной таблице АПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на 6 очков.

Напомним, что ранее Конте уже работал в Англии и завоевывал чемпионство с «Чесли» в сезоне 16/17.