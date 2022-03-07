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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте: «В отличии от «Интера», «Тоттенхэм» не ставил задачу выиграть чемпионат»

07 Марта 2022 • 14:25 Комментировать
Тоттенхэм
...
Эвертон
1.63 4.10 5.90
Через 7 ч. 15 мин.
 Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте сравнил свое нынешнее место работы с миланским «Интером», который специалист возглавлял прежде.  
 «Когда «Интер» предложил мне работу, мне дали два года, чтобы одержать победу в чемпионате, и предоставили возможность делать то, что хочу. С «Тоттенхэмом» мы этого не обсуждали. Может, цель другая, потому что в Италии был только «Ювентус». Не могу сравнивать работу в этих командах, —  цитирует Конте Football.London.
 Итальянец возглавил «Тоттенхэм» в ноябре 2021 года. На данный момент «шпоры» занимают 7-е место в турнирной таблице АПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на 6 очков. 
 Напомним, что ранее Конте уже работал в Англии и завоевывал чемпионство с «Чесли» в сезоне 16/17.   
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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Тоттенхэм Антонио Конте
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