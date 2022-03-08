Кейн обогнал Анри и вышел на шестое место в списке лучших бомбардиров АПЛ

Звёздный английский нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн благодаря дублю в ворота «Эвертона» обогнал экс-форварда «Арсенала» Тьерри Анри в списке лучших бомбардиров английского чемпионата.

«Шпоры» уничтожили «Эвертон» со счётом 5:0, а Кейн отметился двумя забитыми мячами. В активе Гарри сейчас 176 голов, так что по этому показателю он обогнал Тьерри Анри и вышел на чистую шестую строчку в списке лучших снайперов АПЛ. Впереди Кейна лишь Ширер, Руни, Энди Коул, Серхио Агуэро и Фрэнк Лэмпард.

Напомним, что в этом сезоне Гарри Кейн в 25 встречах АПЛ забил десять мячей и сделал три ассиста.