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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кейн обогнал Анри и вышел на шестое место в списке лучших бомбардиров АПЛ

08 Марта 2022 • 08:23 Комментировать
Тоттенхэм
5:0
Эвертон
окончен

Звёздный английский нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн благодаря дублю в ворота «Эвертона» обогнал экс-форварда «Арсенала» Тьерри Анри в списке лучших бомбардиров английского чемпионата.

«Шпоры» уничтожили «Эвертон» со счётом 5:0, а Кейн отметился двумя забитыми мячами. В активе Гарри сейчас 176 голов, так что по этому показателю он обогнал Тьерри Анри и вышел на чистую шестую строчку в списке лучших снайперов АПЛ. Впереди Кейна лишь Ширер, Руни, Энди Коул, Серхио Агуэро и Фрэнк Лэмпард.

Напомним, что в этом сезоне Гарри Кейн в 25 встречах АПЛ забил десять мячей и сделал три ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Английская Премьер-лига Тьерри Анри Гарри Кейн
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