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Эдегор: «Я всегда равнялся на Озила»

07 Марта 2022 • 13:43 Комментировать
Тоттенхэм
...
Эвертон
1.55 4.20 5.90
Через 9 ч. 1 мин.
 Полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор поделился своими ощущениями от сравнений с бывшим игроком «канониров» Месутом Озилом. 
 «Я не очень люблю сравнивать себя с другими футболистами, но воспринимаю сравнения с Озилом как комплимент. Я всегда на него равнялся. Озил был одним из моих любимых игроков в юности», — цитирует Эдегора Эдегор TV2.
 В нынешнем сезоне АПЛ 23-летний футболист провел 23 матча, в которых забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи. 
 Напомним, что Озил выступал за «Арсенал» в период 2013-2021 годов. За «канониров» немецкий полузащитник провел 184 матча, забив 33 мяча.  
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Евро-Футбол.Ру,
Месут Озил Мартин Эдегор
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07.03  23:00 Тоттенхэм ... Эвертон 1.58 4.30 5.80
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