Эдегор: «Я всегда равнялся на Озила»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор поделился своими ощущениями от сравнений с бывшим игроком «канониров» Месутом Озилом.

«Я не очень люблю сравнивать себя с другими футболистами, но воспринимаю сравнения с Озилом как комплимент. Я всегда на него равнялся. Озил был одним из моих любимых игроков в юности», — цитирует Эдегора Эдегор TV2.

В нынешнем сезоне АПЛ 23-летний футболист провел 23 матча, в которых забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.

Напомним, что Озил выступал за «Арсенал» в период 2013-2021 годов. За «канониров» немецкий полузащитник провел 184 матча, забив 33 мяча.