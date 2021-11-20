​«Ливерпуль» и «Арсенал» объявили составы на очный матч

Центральным в 12-м туре Премьер-лиги Англии будет поединок между «Ливерпулем» и «Арсеналом».

Рулевой мерсисайдской команды Юрген Клопп принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков: Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Цимикас, Фабиньо, Тьяго, Окслейд-Чемберлен, Салах, Мане, Жота.

Стоит сказать, что из-за полученного в лагере сборной Шотландии повреждения игру пропускает Эндрю Робертсон.

Наставник лондонцев Микель Артета включил в стартовый состав своей команды следующих исполнителей: Рэмсдейл, Уайт, Габриэль, Томиясу, Тавареш, Парти, Локонга, Смит-Роу, Сака, Ляказетт, Обамеянг.

Игра на «Энфилде» стартует в 20:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.