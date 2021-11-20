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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета – о стычке с Клоппом: «Мы защищали свои команды»

20 Ноября 2021 • 23:23 Комментировать
Ливерпуль
4:0
Арсенал
окончен

Поединок между «Ливерпулем» и «Арсеналом», в котором мерсисайдцы добыли домашнюю разгромную победу, запомнился уникальным событием – главные тренера обоих коллективов Юрген Клопп и Микель Артета столкнулись в словесной перепалке прямо у бровки поля.

Находящемуся рядом персоналу пришлось разнимать наставников, которые в последствии получили по желтой карточке. Артета на послематчевом интервью в эфире Sky Sports поделился своим видением ситуации, заверив, что ничего серьезного на самом деле не произошло.

«Я защищал свою команду, он защищал свою команду. Вот и всё. Это нормальное явление», - подчеркнул испанский специалист.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Арсенал Лондон Микель Артета Юрген Клопп
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