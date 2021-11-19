Артета заявил, что игроки «Арсенала» уверены в себе накануне матча с «Ливерпулем»

Еще на старте сезона «Арсенал» списывали со счетов, а уже сейчас лондонская команда подобралась к лидерам турнирной таблицы английской Премьер-лиги. Главный тренер Микель Артета считает, что эти недавние успехи помогут его подопечным добыть необходимый результат в матче с «Ливерпулем».

«Игроки уверены в себе, они в хорошей форме. Все понимают, что каждая игра особенная. Я тоже в них верю», - прокомментировал испанский специалист расклад сил в эфире Sky Sports.

Примечательно, что в случае победы «Арсенал» обгонит мерсисайдцев по набранным очкам, оставив соперника вне зоны Лиги чемпионов.