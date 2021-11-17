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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Обамеянг покинул расположение сборной не из-за травмы – он сыграет с «Ливерпулем»

17 Ноября 2021 • 20:40 Комментировать
Ливерпуль
...
Арсенал
1.50 4.85 6.50
20.11 20:30

Сегодня британские СМИ активно обсуждали тот факт, что нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг досрочно покинул расположение сборной Габона, заранее вернувшись в Лондон. Предполагалось, что это могло быть связано с полученной футболистом травмой на одной из тренировок.

Однако, эта информация была опровергнута – местный инсайдер Чарльз Уоттс заявил, что такое ранее возвращение Обамеянга было запланировано еще до его отъезда. Таким образом, игрок наверняка сыграет с «Ливерпулем» в предстоящем матче английской Премьер-лиги.

Отметим, что он является одним из лидеров атак «канониров», сумев помочь команде Микеля Артеты взобраться в верхнюю часть турнирной таблицы благодаря четырем своим забитым голам.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Пьер-Эмерик Обамеянг
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