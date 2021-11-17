Обамеянг покинул расположение сборной не из-за травмы – он сыграет с «Ливерпулем»

Сегодня британские СМИ активно обсуждали тот факт, что нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг досрочно покинул расположение сборной Габона, заранее вернувшись в Лондон. Предполагалось, что это могло быть связано с полученной футболистом травмой на одной из тренировок.

Однако, эта информация была опровергнута – местный инсайдер Чарльз Уоттс заявил, что такое ранее возвращение Обамеянга было запланировано еще до его отъезда. Таким образом, игрок наверняка сыграет с «Ливерпулем» в предстоящем матче английской Премьер-лиги.

Отметим, что он является одним из лидеров атак «канониров», сумев помочь команде Микеля Артеты взобраться в верхнюю часть турнирной таблицы благодаря четырем своим забитым голам.