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Спортдиректор «Ливерпуля» покинет свою должность, пробыв в клубе 5 лет

10 Ноября 2021 • 20:32 Комментировать
Ливерпуль
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Арсенал
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20.11 20:30

Еще летом ходили слухи, что спортивный директор «Ливерпуля» Майкл Эдвардс покинет свою должность по итогам сезона. В клубе специалист проработал с 2016 года, став инициатором переходов ключевых сегодня для команды игроков, например Мохамеда Салаха, Садио Мане и Виргила ван Дейка.

Источник The Telegraph уверяет, что несмотря на все попытки руководства мерсисайдцев, им все же не удалось убедить Эдвардса остаться. Не помог даже Юрген Клопп, с которым у директора сложились хорошие взаимоотношения за время сотрудничества.

При этом, сам Эдвардс не планирует продолжать свою карьеру в АПЛ. Таким образом, его назначение в «Ньюкасл» является маловероятным – о возможном варианте развития событий местные СМИ писали днями ранее.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Майкл Эдвардс
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