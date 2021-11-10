Спортдиректор «Ливерпуля» покинет свою должность, пробыв в клубе 5 лет

Еще летом ходили слухи, что спортивный директор «Ливерпуля» Майкл Эдвардс покинет свою должность по итогам сезона. В клубе специалист проработал с 2016 года, став инициатором переходов ключевых сегодня для команды игроков, например Мохамеда Салаха, Садио Мане и Виргила ван Дейка.

Источник The Telegraph уверяет, что несмотря на все попытки руководства мерсисайдцев, им все же не удалось убедить Эдвардса остаться. Не помог даже Юрген Клопп, с которым у директора сложились хорошие взаимоотношения за время сотрудничества.

При этом, сам Эдвардс не планирует продолжать свою карьеру в АПЛ. Таким образом, его назначение в «Ньюкасл» является маловероятным – о возможном варианте развития событий местные СМИ писали днями ранее.