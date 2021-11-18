Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 192 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Травма Мане оказалась несерьёзной – он может сыграть с «Арсеналом»

18 Ноября 2021 • 19:50 Комментировать
Ливерпуль
...
Арсенал
1.50 4.85 6.50
20.11 20:30

Кадровая ситуация в «Ливерпуле» оставляет желать лучшего – в преддверии противостояния с «Арсеналом» в рамках английской Премьер-лиги наставник Юрген Клопп не может рассчитывать сразу на нескольких игроков основы.

Более того, с повреждениями с расположения своих сборных вернулись Джордан Хендерсон, Энди Робертсон, Дивок Ориги, а также лидер атакующей линии Садио Мане. Однако, травма сенегальца оказалась не такой серьезной, как предполагалось.

Об этом в эфире Sky Sports заявил сам Клопп: «Мане в порядке. Ему немного болезненно, сами понимаете, ушиб ребра не самая приятная штука. Но, он занимается вместе со всеми в основной группе, поэтому его участие в матче не исключено».  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Садио Мане
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Ноября
19:50 · Англия. Премьер-лига
Травма Мане оказалась несерьёзной – он может сыграть с «Арсеналом»
19:14 · Англия. Премьер-лига
Роджерса в «МЮ» не будет – тренер опроверг слухи о возможном уходе из «Лестера»
19:05 · Англия. Премьер-лига
Раньери: «Дайте мне Роналду, у меня он будет играть всегда и не станет проблемой»
18:54 · Англия. Премьер-лига
Конте нужен ещё один вратарь в «Тоттенхэме» слухи
18:23 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» готова удовлетворить требования Рюдигера по зарплате слухи
17:43 · Англия. Премьер-лига
Каннаваро: «Я бы не побоялся сыграть против Роналду»
16:46 · Англия. Премьер-лига
Джеррард: «Был бы рад, если бы Клопп подписал пожизненный контракт с «Ливерпулем» 1
16:11 · Англия. Премьер-лига
Сульшер будет уволен, когда «Манчестер Юнайтед» найдёт ему замену 3
14:59 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нашёл замену для Рюдигера слухи
14:43 · Англия. Премьер-лига
Салах не исключает возможности променять «Ливерпуль» на «Барселону» слухи
14:20 · Англия. Премьер-лига
«Барселоне» не удалось продать Коутиньо «Ньюкаслу» 3
13:12 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» - «Арсенал»: прогноз на матч чемпионата Англии – 20 ноября 2021
12:20 · Англия. Премьер-лига
​«Уотфорд» - «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч чемпионата Англии – 20 ноября 2021
11:37 · Англия. Премьер-лига
Обамеянгом интересуются два европейских гранда
11:14 · Англия. Премьер-лига
​«Лестер» - «Челси»: прогноз на матч чемпионата Англии – 20 ноября 2021
Все новости
Рекомендуем