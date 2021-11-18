Травма Мане оказалась несерьёзной – он может сыграть с «Арсеналом»

Кадровая ситуация в «Ливерпуле» оставляет желать лучшего – в преддверии противостояния с «Арсеналом» в рамках английской Премьер-лиги наставник Юрген Клопп не может рассчитывать сразу на нескольких игроков основы.

Более того, с повреждениями с расположения своих сборных вернулись Джордан Хендерсон, Энди Робертсон, Дивок Ориги, а также лидер атакующей линии Садио Мане. Однако, травма сенегальца оказалась не такой серьезной, как предполагалось.

Об этом в эфире Sky Sports заявил сам Клопп: «Мане в порядке. Ему немного болезненно, сами понимаете, ушиб ребра не самая приятная штука. Но, он занимается вместе со всеми в основной группе, поэтому его участие в матче не исключено».