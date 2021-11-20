​Между Клоппом и Артетой произошёл эмоциональный конфликт на матче

В субботу вечером в главном матче 12-го игрового дня чемпионата Англии встречаются «Ливерпуль» и «Арсенал». По ходу первого тайма в верховой борьбе за поле столкнулись Садио Мане и Такэхиро Томиясу. Этот эпизод вызвал оживлённую реакцию тренеров команд – Юргена Клоппа и Микеля Артеты. Между тренерами произошёл эмоциональный конфликт, который не перерос в настоящую стычку только благодаря четвёртому рефери и представителям штабов клубов.

Арбитр матча Майкл Оливер показал Юргену Клоппу и Микелю Артете по жёлтой карточке. Даже после этого тренеры обменялись репликами.

Следить за игрой «Ливерпуль» - «Арсенал» можно в текстовой трансляции.