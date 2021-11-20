​Клопп объяснил конфликт с Артетой

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил конфликт с рулевым «Арсенала» Микелем Артетой.

Напомним, что между Клоппом и Артетой возникла перепалка после столкновения Садио Мане и Такэхиро Томиясу. Тренеры получили по жёлтой карточке.

«Там был момент, когда Мане не фолил, но скамейка «Арсенала» вскочила, будто это красная карточка. Я просто спросил, что они хотят в этой ситуации. Судья хорошо разобрался в той ситуации, я заслужил карточку», - слова Клоппа приводятся на сайте BBC со ссылкой на Sky Sports.

Напомним, что «Ливерпуль» разгромил «Арсенал» на своём поле, забив четыре безответных гола.