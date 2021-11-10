Нападающий «Реал Сосьедада» и сборной Швеции Александр Исак привлек внимание сразу нескольких клубов английской Премьер-лиги. Ранее говорилось об интересе к игроку со стороны лондонского «Арсенала», а теперь в борьбу за форварда включился еще и «Ливерпуль».

Согласно данным, предоставленным изданием El Nacional, инициатором возможной сделки стал лично главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп. Немецкому специалисту для ротации состава нужен новый футболист в линию атаки, а кандидатура Исака кажется ему идеальным вариантом.

Трансфер шведа клуб намерен осуществить уже летом. Сумма потенциального перехода может составить около 40 миллионов евро.