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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп запросил у «Ливерпуля» трансфер лидера «Реал Сосьедада» слухи

10 Ноября 2021 • 00:42 Комментировать
Ливерпуль
...
Арсенал
1.50 4.85 6.50
20.11 20:30

Нападающий «Реал Сосьедада» и сборной Швеции Александр Исак привлек внимание сразу нескольких клубов английской Премьер-лиги. Ранее говорилось об интересе к игроку со стороны лондонского «Арсенала», а теперь в борьбу за форварда включился еще и «Ливерпуль».

Согласно данным, предоставленным изданием El Nacional, инициатором возможной сделки стал лично главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп. Немецкому специалисту для ротации состава нужен новый футболист в линию атаки, а кандидатура Исака кажется ему идеальным вариантом.

Трансфер шведа клуб намерен осуществить уже летом. Сумма потенциального перехода может составить около 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Реал Сосьедад Александр Исак
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