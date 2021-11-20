​Клопп высказался после победы над «Арсеналом»

В субботу «Ливерпуль» не испытал серьёзных трудностей в игре против «Арсенала», победив со счётом 4:0. Рулевой мерсисайдцев Юрген Клопп после завершения поединка дал комментарий.

«Это было исключительное выступление. Мы росли по ходу матча, действуя всё лучше и лучше. Мы хорошо контролировали происходящее на поле и действовали захватывающе в ключевые моменты. Это была смесь зрелого и захватывающего выступления. В таких играх важно держать соперника подальше от своих ворот и быть решительным на других участках поля.

АПЛ – невероятно напряжённая лига. Теперь нас ждёт самая напряжённая часть сезона. Декабрь и январь будут безумными», - сказал Клопп Sky Sports.