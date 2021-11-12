Вингер «Ливерпуля» Мане получил травму в расположении сборной

Неприятные новости потревожили «Ливерпуль» с расположения сборной Сенегала – один из лидеров мерсисайдцев Садио Мане получил травму в игре квалификации к чемпионату мира против Того. Футболист не смог доиграть матч до конца, попросив замену еще в середине первой половины встречи.

Как информирует источник AFP, Мане в ближайшее время вернется в клуб, где пройдет дополнительные медицинские обследования. Приблизительные сроки восстановления сенегальца пока неизвестны, но по предварительным данным он не поможет «Ливерпуля» как минимум в ближайшем поединке АПЛ.

Напомним, что неделями ранее из строя также выбыл Роберто Фирмино, что добавляет головной боли главному тренеру команды Юргену Клоппу.