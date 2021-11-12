Полузащитник «РБ Лейпцига» Тайлер Адамс уже в ближайшее зимнее трансферное окно может сменить клубную прописку. В лидере сборной США заинтересован «Арсенал», который уже успел провести с немецкой стороной переговоры.

Такой информацией поделились журналисты издания SportBild. Согласно источнику, переход американца обойдется «канонирам» в около 35 миллионов евро.

Если сделка все же состоится, то лондонцы в общей сложности потратят уже почти 200 миллионов на трансферы в текущем сезоне. Отмечается, что ранее за футболистом «РБ Лейпцига» следили также «Манчестер Сити» и «ПСЖ», но до официального предложения дело так и не дошло.