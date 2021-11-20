От разгрома до разгрома: «Арсенал» проиграл впервые за 10 матчей, знатно получив от «Ливерпуля» на «Энфилде»

В матче 12-го тура АПЛ «Ливерпуль» принимал лондонский «Арсенал».

Прошли уже те времена, когда «Ливерпуль» и «Арсенал» считались командами одного калибра. За последние 10 лет мы привыкли, что «красные» бьются за чемпионство, а «канониры» болтаются в середине турнирной таблицы. Но к игре 12-го тура АПЛ «Ливерпуль» и «Арсенал» неожиданно подошли соседями – 4 и 5 места, лондонцы отставали всего на 2 очка и приехали на «Энфилд» с серией из 4 побед подряд.

А «Ливерпуль» в прошлом туре был обижен как раз лондонской командой. «Вест Хэм» нанёс «красным» первое поражение в сезоне, и теперь злость команды Юргена Клоппа принимали их соседи из «Арсенала». У «красных» травмирован Фирмино, так что тройка нападения заранее не вызывала вопросов: Салах, Жота, Мане. У «канониров» впереди сплав опыта и молодости. В качестве завершителей работает пара Обамеянг – Ляказетт, а снаряды им подносят молодые Смит-Роу и Сака.

Embed from Getty Images

Но атакующие игроки заявили о себе в последнюю очередь. «Ливерпуль» на правах хозяев взял мяч под контроль и владел им по 70 процентов игрового времени, действуя при этом максимально сдержанно. Главная цель – не ошибиться, скорости атак – минимальны. «Арсенал» правила игры принял, ничего не собирался менять. Собственно, у «канониров» и мяча-то для этого не было. Все события «красные» приберегли на конец тайма.

Для начала Ремсдейла размяли. Шикарную комбинацию расчертили Цимикас, Мане и Салах. Мо замыкал прострел в касание, пробил тоже отлично, но потащил Аарон. Далее Трент почувствовал себя Салахом, легко обыграл Габриэля и пальнул под перекладину – опять потащил Ремсдейл. Только показалось, что Аарон поймал кураж и его не пробить, как за «Ливерпуль» сыграл стандарт. Трент навесил, Мане перехитрил того же Габриэля, пробив точно в дальний угол – 1:0 после первого тайма.

Только стартовала вторая половина встречи, отыграли семь минут, как «Ливерпуль» сделал заявку на победу более весомой. Шквал «красных» атак завершился натуральным пожаром у ворот Ремсдейла. Удар Салаха сблокировали, потом Тавареш отобрал мяч у Трента и вроде всё успокоилось, но защитник катастрофическим образом сыграл назад. Мяч получил Жота, оббежал Уайта, Ремсдейла и закатил в пустые ворота.

Embed from Getty Images

Оборона «Арсенала» трещала по швам, сражался только Ремсдейл. Аарон отразил удар Мане с близкой дистанции, обыграл Жоту в дуэли один на один, справился даже когда Диогу в касание замыкал прострел Трента, потащив удар в противоход. Но от разгрома один Ремсдейл не смог уберечь. Мане и Салах вдвоём выбежали на голкипера, и Мо уже просто расстреливал Аарона после навеса Садио. А окончательный счёт установил Такуми Минамино, за минуту до этого появившийся на замену. Японец спокойно занёс мяч в сетку после выверенного прострела Трента – 4:0.

Десять матчей не проигрывал «Арсенал» - последний раз 28 августа «канониров» разнёс «Сити» со счётом 5:0. В конце ноября этот разгром сменился крупным поражением от «Ливерпуля».