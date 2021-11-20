Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 297 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

От разгрома до разгрома: «Арсенал» проиграл впервые за 10 матчей, знатно получив от «Ливерпуля» на «Энфилде»

20 Ноября 2021 • 22:22 Комментировать (1)
Ливерпуль
4:0
Арсенал
окончен

В матче 12-го тура АПЛ «Ливерпуль» принимал лондонский «Арсенал».

Протокол игры  
Ливерпуль 4:0 Арсенал
(1:0) Мане Садио 39'    
(2:0) Жота Диогу 52'    
(3:0) Салах Мохамед 73'    
(4:0) Минамино Такуми 77'    
Алиссон Бекер Александер-Арнольд Трент Матип Жоэль Ван Дейк Виргил Цимикас Костас Окслейд-Чемберлен Алекс   76' (Хендерсон Джордан (   76') Фабиньо Энрике   70' Алькантара Тьяго   84' (Мортон Тайлер (   84') Салах Мохамед Жота Диогу   76' (Минамино Такуми (   76') Мане Садио   44'
Запасные: Гордон Кайд Филлипс Натаниэль Келлехер Каомхин Конате Ибраима Бек Оуэн Брэдли Конор
Ремсдейл Аарон Томиясу Такэхиро Уайт Бен Габриэль дос Сантос Тавареш Нуну Сака Букайо Парти Томас   84' (Эльнени Мохамед (   84') Самби Локонга Альберт-Мбойо   53' (Мэйтленд-Найлс Эйнсли (   53') Смит-Роу Эмил Ляказетт Александр   67' (Эдегор Мартин (   67') Обамеянг Пьер-Эмерик
Запасные: Лено Бернд Тирни Киран Пепе Николя Холдинг Роб Мартинелли Габриэл Седрик Соареш
20 ноября. Стадион "Энфилд".

 

Прошли уже те времена, когда «Ливерпуль» и «Арсенал» считались командами одного калибра. За последние 10 лет мы привыкли, что «красные» бьются за чемпионство, а «канониры» болтаются в середине турнирной таблицы. Но к игре 12-го тура АПЛ «Ливерпуль» и «Арсенал» неожиданно подошли соседями – 4 и 5 места, лондонцы отставали всего на 2 очка и приехали на «Энфилд» с серией из 4 побед подряд.

А «Ливерпуль» в прошлом туре был обижен как раз лондонской командой. «Вест Хэм» нанёс «красным» первое поражение в сезоне, и теперь злость команды Юргена Клоппа принимали их соседи из «Арсенала». У «красных» травмирован Фирмино, так что тройка нападения заранее не вызывала вопросов: Салах, Жота, Мане. У «канониров» впереди сплав опыта и молодости. В качестве завершителей работает пара Обамеянг – Ляказетт, а снаряды им подносят молодые Смит-Роу и Сака.

Embed from Getty Images

Но атакующие игроки заявили о себе в последнюю очередь. «Ливерпуль» на правах хозяев взял мяч под контроль и владел им по 70 процентов игрового времени, действуя при этом максимально сдержанно. Главная цель – не ошибиться, скорости атак – минимальны. «Арсенал» правила игры принял, ничего не собирался менять. Собственно, у «канониров» и мяча-то для этого не было. Все события «красные» приберегли на конец тайма.

Для начала Ремсдейла размяли. Шикарную комбинацию расчертили Цимикас, Мане и Салах. Мо замыкал прострел в касание, пробил тоже отлично, но потащил Аарон. Далее Трент почувствовал себя Салахом, легко обыграл Габриэля и пальнул под перекладину – опять потащил Ремсдейл. Только показалось, что Аарон поймал кураж и его не пробить, как за «Ливерпуль» сыграл стандарт. Трент навесил, Мане перехитрил того же Габриэля, пробив точно в дальний угол – 1:0 после первого тайма.

Только стартовала вторая половина встречи, отыграли семь минут, как «Ливерпуль» сделал заявку на победу более весомой. Шквал «красных» атак завершился натуральным пожаром у ворот Ремсдейла. Удар Салаха сблокировали, потом Тавареш отобрал мяч у Трента и вроде всё успокоилось, но защитник катастрофическим образом сыграл назад. Мяч получил Жота, оббежал Уайта, Ремсдейла и закатил в пустые ворота.

Embed from Getty Images

Оборона «Арсенала» трещала по швам, сражался только Ремсдейл. Аарон отразил удар Мане с близкой дистанции, обыграл Жоту в дуэли один на один, справился даже когда Диогу в касание замыкал прострел Трента, потащив удар в противоход. Но от разгрома один Ремсдейл не смог уберечь. Мане и Салах вдвоём выбежали на голкипера, и Мо уже просто расстреливал Аарона после навеса Садио. А окончательный счёт установил Такуми Минамино, за минуту до этого появившийся на замену. Японец спокойно занёс мяч в сетку после выверенного прострела Трента – 4:0.

Десять матчей не проигрывал «Арсенал» - последний раз 28 августа «канониров» разнёс «Сити» со счётом 5:0. В конце ноября этот разгром сменился крупным поражением от «Ливерпуля».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Арсенал Лондон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Дэйн
20 Ноября 2021 в 22:31
Ну не последние 10 лет Ливерпуль борется за чемпионство, а 5. А насчет разгрома - изначально было очевидно, что Арс нынешнему Ливерпулю абсолютно не ровня. Предел Арсенала - 4 место если повезет.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Лестер 0:3 Челси
окончен Ньюкасл 3:3 Брентфорд
окончен Уотфорд 4:1 Манчестер Юнайтед
окончен Бёрнли 3:3 Кристал Пэлас
окончен Астон Вилла 2:0 Брайтон
окончен Норвич 2:1 Саутгемптон
окончен Вулверхэмптон 1:0 Вест Хэм
окончен Ливерпуль 4:0 Арсенал
21.11  17:00 Манчестер Сити ... Эвертон 1.22 6.8 13
21.11  19:30 Тоттенхэм ... Лидс 1.83 4 4.1
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Ноября
22:58 · Англия. Премьер-лига
​У «Манчестер Юнайтед» отрицательная разность голов после 12 игр АПЛ
22:36 · Англия. Премьер-лига
Источник: Сульшер попрощался с персоналом и игроками «МЮ» 1 слухи
21:42 · Англия. Премьер-лига
Владельцы «МЮ» поручили официальным лицам клуба убедить Зидана возглавить команду 4
21:27 · Англия. Премьер-лига
​Между Клоппом и Артетой произошёл эмоциональный конфликт на матче
21:20 · Англия. Премьер-лига
​Сульшера могут уволить – созвано экстренное совещание 3
21:07 · Англия. Премьер-лига
Тьяго Силва хочет остаться в Европе ещё на год
20:52 · Англия. Премьер-лига
Сульшер отказался комментировать свою возможную отставку 1
20:32 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа: «МЮ» должен бороться за трофеи – сейчас мы далеки от этого 3
20:21 · Англия. Премьер-лига
Сульшер подошёл к фанатам «МЮ» после поражения от «Уотфорда» - игроки сигнализировали трибуне, что нельзя винить только наставника 2
20:01 · Англия. Премьер-лига
​Джеррард и Смит начали с побед, Хау – с ничьей: день тренерских дебютов в АПЛ
20:01 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» - «Арсенал» - 4:0 (завершён) 3
19:50 · Англия. Премьер-лига
Конте признал, что «Тоттенхэм» является самым сложным испытанием в его карьере
19:47 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» и «Арсенал» объявили составы на очный матч
19:31 · Англия. Премьер-лига
Погба может пропустить более трёх месяцев из-за травмы 1
19:10 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола – о конкуренции в АПЛ: «Челси» и «Ливерпуль» потеряют мало очков
Все новости
Рекомендуем