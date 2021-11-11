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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» определился с трансферными целями на зиму слухи

11 Ноября 2021 • 15:56 Комментировать
Ливерпуль
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Арсенал
1.50 4.85 6.50
20.11 20:30

Пассивно проведя летнее трансферное окно, «Ливерпуль» намерен активизироваться на рынке уже в январе. Более того, мерсисайдцы планируют усилиться сразу тремя новыми игроками.

Как сообщает британский таблоид The Sun, клуб наконец-то определился с футболистами, которые лучше всех подходят под требования. Так, мерсисайдцы попытаются переманить к себе полузащитника «Интера» Марсело Брозовича, защитника «Торино» Глейсона Бремера и вингера «Вильярреала» Арно Данджума.

Отмечается, что таким образом «Ливерпуль» хочет перестраховаться, так как зимой несколько игроков основного состава отправятся на Кубок африканских наций, пропуская несколько туров АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Марсело Брозович Арно Данджума Глейсон Бремер
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