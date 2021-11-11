Пассивно проведя летнее трансферное окно, «Ливерпуль» намерен активизироваться на рынке уже в январе. Более того, мерсисайдцы планируют усилиться сразу тремя новыми игроками.

Как сообщает британский таблоид The Sun, клуб наконец-то определился с футболистами, которые лучше всех подходят под требования. Так, мерсисайдцы попытаются переманить к себе полузащитника «Интера» Марсело Брозовича, защитника «Торино» Глейсона Бремера и вингера «Вильярреала» Арно Данджума.

Отмечается, что таким образом «Ливерпуль» хочет перестраховаться, так как зимой несколько игроков основного состава отправятся на Кубок африканских наций, пропуская несколько туров АПЛ.