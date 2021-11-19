Клопп: «В «Арсенале» понимают, что им повезло в одном-двух матчах»

В центральном матче 12-го тура Премьер-лиги «Ливерпуль» сыграет с «Арсеналом», соседом по турнирной таблице и конкурентом в борьбе за высокие места. Перед игрой главный тренер «красных» Юрген Клопп отметил, что отличная форма «канониров» после провального начала сезона его не удивила, а также был впечатлен последними результатами лондонцев.

- То, как соперник вернулся на победный путь, это что-то необычное. У «Арсенала» отличная серия результатов, он хорош. Впрочем, соперник понимает, что ему повезло в одном-двух матчах, - заявил Клопп на пресс-конференции.

«Ливерпуль» с «Арсеналом» сыграют в субботу, начало матча в 20:30 мск.