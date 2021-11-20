По всей видимости, переговоры с Мохамедом Салахом по новому контракту складываются для руководства «Ливерпуля» не лучшим образом – стороны до сих пор не достигли договоренности, а камнем преткновения являются требования египтянина по зарплате.

Таким образом, мерсисайдцы уже задумываются над возможной продажей своего лидера. Как информирует бывший футболист клуба Глен Джонсон в интервью для Liverpool Echo, англичане в следующие 12 месяцев рассмотрят предложения потенциальных покупателей, если они будут действительно стоящими.

Напомним, что действующее соглашение Салаха рассчитано до лета 2023 года. Согласно различным слухам, интерес к нему проявляют испанские гранды, «Реал» и «Барселона».