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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» рассматривает вариант с продажей Салаха слухи

20 Ноября 2021 • 18:16 Комментировать
Ливерпуль
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Через 0 ч. 41 мин.

По всей видимости, переговоры с Мохамедом Салахом по новому контракту складываются для руководства «Ливерпуля» не лучшим образом – стороны до сих пор не достигли договоренности, а камнем преткновения являются требования египтянина по зарплате.

Таким образом, мерсисайдцы уже задумываются над возможной продажей своего лидера. Как информирует бывший футболист клуба Глен Джонсон в интервью для Liverpool Echo, англичане в следующие 12 месяцев рассмотрят предложения потенциальных покупателей, если они будут действительно стоящими.

Напомним, что действующее соглашение Салаха рассчитано до лета 2023 года. Согласно различным слухам, интерес к нему проявляют испанские гранды, «Реал» и «Барселона».


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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах
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