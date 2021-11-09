Стало известно, что агент Влаховича даже не отвечал на звонки представителей «Арсенала»

На днях различные источники сообщали, что лондонскому «Арсеналу» так и не удалось договориться с нападающим «Фиорентины» Душаном Влаховичем касательно возможного перехода. Но, как оказывается, представители английского клуба не смогли даже выйти на связь с футболистом.

Дело в том, что агент серба игнорировал все звонки руководства «канониров», не ответив ни на один из них, такой информацией поделился итальянский журналист Джанлука ди Марцио.

Напомним, что «Арсенал» был готов заплатить за Влаховича 80 миллионов евро, на что был согласен президент «фиалок». К слову, сам форвард намерен переехать именно в АПЛ, ответив ранее отказом на предложение «Ювентуса».