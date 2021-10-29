Названы сроки восстановления Лукаку и Вернера

Два ведущих нападающих «Челси» должны вернуться к игре уже после международной паузы в ноябре.

Томас Тухель в преддверии матча 10-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом» рассказал о темпах выздоровления Ромелу Лукаку и Тимо Вернера.

«Они всё ещё недоступны мне из-за повреждений. Пулишич был вместе с командой на последних двух занятиях. Но этого слишком мало, учитывая сроки его отсутствия. Остальные парни доступны мне.

Я не сторонник создания давления на игроков. Весьма вероятно, что Лукаку с Вернером вернуться в составе после международной паузы», – приводит слова тренера «аристократов» клубная пресс-служба.