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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Названы сроки восстановления Лукаку и Вернера

29 Октября 2021 • 17:24 Комментировать
Ньюкасл
...
Челси
9.00 4.75 1.37
Через 21 ч. 46 мин.

Два ведущих нападающих «Челси» должны вернуться к игре уже после международной паузы в ноябре.

Томас Тухель в преддверии матча 10-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом» рассказал о темпах выздоровления Ромелу Лукаку и Тимо Вернера.

«Они всё ещё недоступны мне из-за повреждений. Пулишич был вместе с командой на последних двух занятиях. Но этого слишком мало, учитывая сроки его отсутствия. Остальные парни доступны мне.

Я не сторонник создания давления на игроков. Весьма вероятно, что Лукаку с Вернером вернуться в составе после международной паузы», – приводит слова тренера «аристократов» клубная пресс-служба.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ромелу Лукаку Томас Тухель Тимо Вернер
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