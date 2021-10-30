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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» разгромил «Ньюкасл», «Бёрнли» и «Саутгемптон» победили

30 Октября 2021 • 19:03 Комментировать (1)
Ньюкасл
0:3
Челси
окончен

В чемпионате Англии в разгаре 10-й тур. «Челси» гостил у «Ньюкасла» и смог открыть счёт лишь на 65-й минуте, а дальше игра закончилась разгромом (3:0). Рис Джеймс оформил дубль, а Жоржиньо поставил точку с 11 метров.

«Бёрнли» был сильнее «Брентфорда» (3:1), а «Саутгемптон» - «Уотфорда» (1:0).

«Челси» с 25 очками в активе единолично лидирует.

Протокол игры  
Ньюкасл 0:3 Челси
    65' Джеймс Рис II (0:1)
    77' Джеймс Рис II (0:2)
    81' Жоржиньо II (0:3)
Дарлоу Карл Манкильо Хави Крафт Эмиль Ласcеллс Джамал   55' Кларк Киран Ритчи Мэтт   39' Лонгстафф Шон   81' (Шелви Джонджо (   81') Хэйден Айзак   17'   67' (Альмирон Мигель (   67') Фрейзер Райан   66' (Уиллок Джо (   66') Уилсон Каллум Сен-Максимен Аллан
Запасные: Мёрфи Джейкоб Льюис Джамал Шёр Фабиан Гейл Дуайт Жоэлинтон Дубравка Мартин
Менди Эдуар Кристенсен Андреас Силва Тьяго Рюдигер Антонио Джеймс Рис II Канте Н'Голо   54'   64' (Лофтус-Чик Рубен (   64') Жоржиньо II Чилуэлл Бен Зиеш Хаким   57'   64' (Баркли Росс (   64') Хадсон-Одои Каллум   88' (Ньигес Сауль (   88') Хаверц Кай
Запасные: Сарр Маланг Беттинелли Маркус Аспиликуэта Сесар Алонсо Маркос Чалоба Трево Аррисабалага Кепа
30 октября. Стадион "Сент-Джеймс Парк".
Протокол игры  
Уотфорд 0:1 Саутгемптон
    20' Адамс Че (0:1)
Фостер Бен Нгакиа Джереми   82' (Флетчер Эшли (   82') Трост-Эконг Виллиам Каткарт Крейг Масина Адам Сарр Исмаила Сиссоко Мусса Куцка Юрай   77' Эрнандес Хуан   46' (Сема Кен (   46') Педро Жоао   45'   46' (Клеверли Том (   46') Кинг Джошуа
Запасные: Гослинг Дэн Луза Имран Роуз Дэнни Н'Кулу Николя Бахманн Даниэль Туфан Озан
Маккарти Алекс Ливраменто Валентино Беднарек Ян Салису Мохаммед   55' Уокер-Питерс Кайл Эльюнусси Мохамед   70' (Армстронг Стюарт (   70') Уорд-Праус Джеймс   58'   80' (Диалло Ибраима (   80') Ромеу Ориоль   90' (Лянко Войнович (   90') Редмонд Натан Адамс Че Армстронг Адам
Запасные: Валери Ян Телла Нейтан Перро Ромен Лонг Шейн Уолкотт Тео Форстер Фрейзер
30 октября. Стадион "Викарадж Роад" (Уотфорд).
Протокол игры  
Бёрнли 3:1 Брентфорд
(1:0) Вуд Крис 4'    
(2:0) Лоутон Мэттью 32'    
(3:0) Корне Максвелл 36'    
    80' Годдос Саман (3:1)
Поуп Ник Лоутон Мэттью Тарковски Джеймс Ми Бен Тэйлор Чарли Гудмундссон Йоханн Браунхилл Джош Вествуд Эшли Макнил Дуайт   84' Вуд Крис Корне Максвелл   68' (Выдра Матей (   68')
Запасные: Питерс Эрик Корк Джек Барнс Эшли Родригес Джей Леннон Аарон Коллинз Натан Хенесси Уэйн Бардсли Филипп
Фернандес Альваро III Йоргенсен Матиас Янссон Понтус Пиннок Итан Каньос Серхи   77' (Расмуссен Мадс (   77') Ониика Фрэнк   58' (Годдос Саман (   58'   72') Йенсен Матиас   68' (Янельт Витали (   68') Норгор Кристиан Генри Рико Форсс Маркус Тони Айвен
Запасные: Гуд Чарли Matthew Cox Стевенс Финли Фосу Тарик Бидструп Мадс Мбеумо Брайан
30 октября. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).

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Ньюкасл Челси Саутгемптон Бёрнли
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
30 Октября 2021 в 19:19
Нормал резалт учитывая как сыграли конкуренты, Джеймс красава сороки стояли на смерть, но после первого гола раскрепостились все...
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окончен Лестер 0:2 Арсенал
окончен Манчестер Сити 0:2 Кристал Пэлас
окончен Ливерпуль 2:2 Брайтон
окончен Ньюкасл 0:3 Челси
окончен Уотфорд 0:1 Саутгемптон
окончен Бёрнли 3:1 Брентфорд
Идет 74 минута Тоттенхэм 0:2 Манчестер Юнайтед
31.10  17:00 Норвич ... Лидс 3.75 3.85 1.94
31.10  19:30 Астон Вилла ... Вест Хэм 2.65 3.6 2.6
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