«Челси» разгромил «Ньюкасл», «Бёрнли» и «Саутгемптон» победили

В чемпионате Англии в разгаре 10-й тур. «Челси» гостил у «Ньюкасла» и смог открыть счёт лишь на 65-й минуте, а дальше игра закончилась разгромом (3:0). Рис Джеймс оформил дубль, а Жоржиньо поставил точку с 11 метров.
«Бёрнли» был сильнее «Брентфорда» (3:1), а «Саутгемптон» - «Уотфорда» (1:0).
«Челси» с 25 очками в активе единолично лидирует.
Протокол игры
|65' Джеймс Рис II (0:1)
|77' Джеймс Рис II (0:2)
|81' Жоржиньо II (0:3)
Дарлоу Карл • Манкильо Хави • Крафт Эмиль • Ласcеллс Джамал • 55'Кларк Киран • Ритчи Мэтт • 39'Лонгстафф Шон 81' ( Шелви Джонджо ( 81') • Хэйден Айзак 17' 67' ( Альмирон Мигель ( 67') • Фрейзер Райан 66' ( Уиллок Джо ( 66') • Уилсон Каллум • Сен-Максимен Аллан
Запасные: Мёрфи Джейкоб • Льюис Джамал • Шёр Фабиан • Гейл Дуайт • Жоэлинтон • Дубравка Мартин
Менди Эдуар • Кристенсен Андреас • Силва Тьяго • Рюдигер Антонио • Джеймс Рис II • Канте Н'Голо 54' 64' ( Лофтус-Чик Рубен ( 64') • Жоржиньо II • Чилуэлл Бен • Зиеш Хаким 57' 64' ( Баркли Росс ( 64') • Хадсон-Одои Каллум 88' ( Ньигес Сауль ( 88') • Хаверц Кай
Запасные: Сарр Маланг • Беттинелли Маркус • Аспиликуэта Сесар • Алонсо Маркос • Чалоба Трево • Аррисабалага Кепа
30 октября. Стадион "Сент-Джеймс Парк".
Протокол игры
|Уотфорд
|0:1
|Саутгемптон
|20' Адамс Че (0:1)
Фостер Бен • Нгакиа Джереми 82' ( Флетчер Эшли ( 82') • Трост-Эконг Виллиам • Каткарт Крейг • Масина Адам • Сарр Исмаила • Сиссоко Мусса • Куцка Юрай • 77'Эрнандес Хуан 46' ( Сема Кен ( 46') • Педро Жоао 45' 46' ( Клеверли Том ( 46') • Кинг Джошуа
Запасные: Гослинг Дэн • Луза Имран • Роуз Дэнни • Н'Кулу Николя • Бахманн Даниэль • Туфан Озан
Маккарти Алекс • Ливраменто Валентино • Беднарек Ян • Салису Мохаммед • 55'Уокер-Питерс Кайл • Эльюнусси Мохамед 70' ( Армстронг Стюарт ( 70') • Уорд-Праус Джеймс 58' 80' ( Диалло Ибраима ( 80') • Ромеу Ориоль 90' ( Лянко Войнович ( 90') • Редмонд Натан • Адамс Че • Армстронг Адам
Запасные: Валери Ян • Телла Нейтан • Перро Ромен • Лонг Шейн • Уолкотт Тео • Форстер Фрейзер
30 октября. Стадион "Викарадж Роад" (Уотфорд).
Протокол игры
|(1:0) Вуд Крис 4'
|(2:0) Лоутон Мэттью 32'
|(3:0) Корне Максвелл 36'
|80' Годдос Саман (3:1)
Поуп Ник • Лоутон Мэттью • Тарковски Джеймс • Ми Бен • Тэйлор Чарли • Гудмундссон Йоханн • Браунхилл Джош • Вествуд Эшли • Макнил Дуайт • 84'Вуд Крис • Корне Максвелл 68' ( Выдра Матей ( 68')
Запасные: Питерс Эрик • Корк Джек • Барнс Эшли • Родригес Джей • Леннон Аарон • Коллинз Натан • Хенесси Уэйн • Бардсли Филипп
Фернандес Альваро III • Йоргенсен Матиас • Янссон Понтус • Пиннок Итан • Каньос Серхи 77' ( Расмуссен Мадс ( 77') • Ониика Фрэнк 58' ( Годдос Саман ( 58' ) • 72'Йенсен Матиас 68' ( Янельт Витали ( 68') • Норгор Кристиан • Генри Рико • Форсс Маркус • Тони Айвен
Запасные: Гуд Чарли • Matthew Cox • Стевенс Финли • Фосу Тарик • Бидструп Мадс • Мбеумо Брайан
30 октября. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).