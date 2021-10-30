«Челси» разгромил «Ньюкасл», «Бёрнли» и «Саутгемптон» победили

В чемпионате Англии в разгаре 10-й тур. «Челси» гостил у «Ньюкасла» и смог открыть счёт лишь на 65-й минуте, а дальше игра закончилась разгромом (3:0). Рис Джеймс оформил дубль, а Жоржиньо поставил точку с 11 метров.

«Бёрнли» был сильнее «Брентфорда» (3:1), а «Саутгемптон» - «Уотфорда» (1:0).

«Челси» с 25 очками в активе единолично лидирует.