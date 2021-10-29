Джон Терри неожиданно пополнил список претендентов на получение работы во главе «сорок».

После увольнения Стива Брюса у руководства «Ньюкасл Юнайтед» всё ещё нет понимания, кто будет постоянным менеджером команды.

Если верить информации источника The Sun, имеющего репутацию «жёлтого» издания, потенциальным кандидатом на получение работы на «Сент-Джеймс Парк» является Джон Терри. 40-летний специалист готов начать сольную тренерскую карьеру и считает «Ньюкасл» подходящим местом для этого.

Напомним, что Терри в настоящий момент выполняет функции ассистента Дина Смита в «Астон Вилле».