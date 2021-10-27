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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Боруссия» Дортмунд заинтересована в приобретении трёх игроков «Челси» слухи

27 Октября 2021 • 20:10 Комментировать
Боруссия Д
...
Кёльн
1.47 4.90 6.00
30.10 16:30

По итогам текущего сезона дортмундская «Боруссия» намерена выйти на трансферный рынок, чтобы усилить состав команды. Немцы планируют провести массовую закупку в Англии, изучая возможность приобретения трех игроков «Челси».

Как свидетельствует британское издание Express.co.uk, «синие» могут отправить обратно в Германию Тимо Вернера и Кристиана Пулишича, а также расстаться с молодым полузащитником Каллумом Хадсоном-Одои.

Все трое редко получают игровую практику в «Челси» при Томасе Тухеле, поэтому могут согласиться на переход в другую команду. Пока неизвестно, в какую сумму «Боруссии» может обойтись каждый из футболистов действующего обладателя титула Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Боруссия Дортмунд Тимо Вернер Кристиан Пулишич Каллум Хадсон-Одои
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