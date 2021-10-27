По итогам текущего сезона дортмундская «Боруссия» намерена выйти на трансферный рынок, чтобы усилить состав команды. Немцы планируют провести массовую закупку в Англии, изучая возможность приобретения трех игроков «Челси».

Как свидетельствует британское издание Express.co.uk, «синие» могут отправить обратно в Германию Тимо Вернера и Кристиана Пулишича, а также расстаться с молодым полузащитником Каллумом Хадсоном-Одои.

Все трое редко получают игровую практику в «Челси» при Томасе Тухеле, поэтому могут согласиться на переход в другую команду. Пока неизвестно, в какую сумму «Боруссии» может обойтись каждый из футболистов действующего обладателя титула Лиги чемпионов.