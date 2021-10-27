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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рюдигер назвал руководству «Челси» свои требования по зарплате

27 Октября 2021 • 20:59 Комментировать (1)
Ньюкасл
...
Челси
9.00 4.75 1.37
30.10 17:00

Несмотря на интерес со стороны «Баварии» и мадридского «Реала», защитник Антонио Рюдигер не исключает возможности остаться в «Челси» еще на несколько лет. Футболист готов поставить подпись под новым соглашением с лондонцами, если те удовлетворят его требования по зарплате.

Согласно информации, предоставленной журналистом авторитетного немецкого издания Bild Кристианом Фальком, Рюдигер хочет зарабатывать в Лондоне 12 миллионов евро в год чистыми, то есть с вычетом налогов, которые в английской Премьер-лиге составляют 45% от общей заработной платы.

Пока неизвестно, готовы ли в «Челси» предложить 28-летнему немцу контракт на требуемых условиях.  

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Антонио Рюдигер
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Комментарии (1)
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Juventini83
27 Октября 2021 в 21:13
17.5 млн. евро за сезон, не таких надо продавать
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