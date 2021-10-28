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Агент Лукаку: «Играя за «МЮ», Ромелу мечтал о «Челси»

28 Октября 2021 • 17:16 Комментировать
Ньюкасл
...
Челси
9.00 4.75 1.37
30.10 17:00

Агент Федерико Пасторелло рассказал, что стало главной причиной ухода его клиента Ромелу Лукаку из «Интера». Представитель игрока уверил, что бельгийский нападающий всегда хотел выступать именно за лондонский клуб.

«Признаюсь Вам честно, даже когда Ромелу играл свой последний сезон за «Манчестер Юнайтед», он продолжал думать о «Челси». Это мечта его детства, которую не удалось осуществить в первый период пребывания в составе «синих». Также Лукаку нравится «Реал», он неоднократно мне об этом говорил. Он был бы не против защищать цвета мадридской команды», - приводит слова Пасторелло Sky Sports.  

Напомним, что летом этого года бельгиец покинул миланский «Интер», не сдержав свое обещание болельщикам остаться.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ромелу Лукаку Федерико Пасторелло
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