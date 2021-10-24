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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкаслу» интересен капитан «Вулверхэмптона» Коуди слухи

24 Октября 2021 • 09:38 Комментировать
Ньюкасл
...
Челси
30.10 17:00

Защитник «Вулверхэмптона» Конор Коуди может продолжить свою карьеру в «Ньюкасле», получившем в этом месяце новых владельцев.

Согласно информации ресурса The Sun, 28-летний английский оборонец в скором времени может сменить прописку. В услугах футболиста оказался заинтересован «Ньюкасл Юнайтед». После перехода команды в собственность Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии «сороки» получили финансирование для мощной закупки.

Предполагается, что Коуди может покинуть ряды «волков» уже в самый разгар сезона – в январе.

В текущем сезоне капитан «Вулверхэмптона» провёл без замен все 9 матчей Премьер-лиги и отличился за это время одним голом.

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Ньюкасл Вулверхэмптон Конор Коуди трансферы футбола - зима 2022
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