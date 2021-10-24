Защитник «Вулверхэмптона» Конор Коуди может продолжить свою карьеру в «Ньюкасле», получившем в этом месяце новых владельцев.

Согласно информации ресурса The Sun, 28-летний английский оборонец в скором времени может сменить прописку. В услугах футболиста оказался заинтересован «Ньюкасл Юнайтед». После перехода команды в собственность Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии «сороки» получили финансирование для мощной закупки.

Предполагается, что Коуди может покинуть ряды «волков» уже в самый разгар сезона – в январе.

В текущем сезоне капитан «Вулверхэмптона» провёл без замен все 9 матчей Премьер-лиги и отличился за это время одним голом.