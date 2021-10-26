Тухель требует продления контракта с Кристенсеном

Менеджер «Челси» Томас Тухель доволен игрой своего датского подопечного Андреаса Кристенсена.

Немецкий специалист открыто заявил о желании продолжить сотрудничество с защитником, у которого истекает по факту сезона контракт с «синими».

«Это очень сильный игрок, который пока далёк от своего предела. Его возраст позволяет ему прибавлять. Кристенсен обладает потенциалом стать нашим ключевым игроком обороны на длительное время.

Андреас – умный и рассудительный игрок. Мы рады, что он у нас в команде», - передаёт слова Томаса Тухеля The Guardian.

Ранее сообщалось, что футболист пока далёк от подписания нового контракта с «Челси».