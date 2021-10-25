«Ньюкасл» может потратить 600 миллионов евро и не нарушить правила финансового фэйр-плей

Несмотря на то, что болельщики «Ньюкасла» вовсю ненавидят бывшего владельца клуба Майка Эшли, они должны благодарить его за стиль ведения дел на трансферном рынке до своего ухода.

Дело в том, что Эшли оставил новым инвесторам из Саудовской Аравии возможность тратить огромные деньги и тем самым не нарушать правила финансового фэйр-плей, сообщает британский таблоид The Sun.

По информации источника, цифры говорят о том, что «Ньюкасл» в два ближайших трансферных окна может позволить себе закупить новых игроков на 600 миллионов евро. Только тогда будет достигнут лимит ФФП, если клуб при этом еще и не будет никого продавать.