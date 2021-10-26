«Челси» далёк от пролонгации отношений с Кристенсеном

Текущие лидеры английской Премьер-лиги рискуют потерять в конце сезона своего центрального защитника Андреаса Кристенсена.

Не за горами уже экватор сезона, а «аристократы» до сих пор не осуществили продление трудовых отношений со своим датским центрбеком. Как известно, у Андреаса Кристенсена уже по итогам текущего сезона истекает срок действия трудового соглашения с клубом.

По сведениям ресурса Goal.com, в настоящее время наблюдается отсутствие диалога между сторонами в течение вот уже двух месяцев.

Уже зимой Кристенсен может начать диалог с потенциальными работодателями, ввиду чего лондонцам стоит поспешить.