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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» далёк от пролонгации отношений с Кристенсеном

26 Октября 2021 • 08:26 Комментировать
Ньюкасл
...
Челси
9.00 4.75 1.37
30.10 17:00

Текущие лидеры английской Премьер-лиги рискуют потерять в конце сезона своего центрального защитника Андреаса Кристенсена.

Не за горами уже экватор сезона, а «аристократы» до сих пор не осуществили продление трудовых отношений со своим датским центрбеком. Как известно, у Андреаса Кристенсена уже по итогам текущего сезона истекает срок действия трудового соглашения с клубом.

По сведениям ресурса Goal.com, в настоящее время наблюдается отсутствие диалога между сторонами в течение вот уже двух месяцев.

Уже зимой Кристенсен может начать диалог с потенциальными работодателями, ввиду чего лондонцам стоит поспешить.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Андреас Кристенсен
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