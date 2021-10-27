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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Эдуард Менди – лучший по проценту отраженных ударов в АПЛ

27 Октября 2021 • 21:11 Комментировать
Ньюкасл
...
Челси
9.00 4.75 1.37
30.10 17:00

После сыгранных девяти туров английской Премьер-лиги, голкипер «Челси» Эдуард Менди продолжает лидировать по показателю процента отбитых ударов среди всех вратарей чемпионата.

Согласно статистическому порталу WhoScored, представитель лондонцев отразил 83,9% всех летящих в створ ворот ударов, с огромным отрывом опережая ближайшего преследователя.

Благодаря удачным выступлениям голкипера, «Челси» на данный момент занимает первое место в турнирной таблице, пропустив всего лишь три мяча, меньше всех в лиге. Однако, несмотря на уверенную игру в течение всего года Менди неожиданно не был номинирован на «Золотой мяч».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси
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