Эдуард Менди – лучший по проценту отраженных ударов в АПЛ

После сыгранных девяти туров английской Премьер-лиги, голкипер «Челси» Эдуард Менди продолжает лидировать по показателю процента отбитых ударов среди всех вратарей чемпионата.

Согласно статистическому порталу WhoScored, представитель лондонцев отразил 83,9% всех летящих в створ ворот ударов, с огромным отрывом опережая ближайшего преследователя.

Благодаря удачным выступлениям голкипера, «Челси» на данный момент занимает первое место в турнирной таблице, пропустив всего лишь три мяча, меньше всех в лиге. Однако, несмотря на уверенную игру в течение всего года Менди неожиданно не был номинирован на «Золотой мяч».