​Тухель: «Джеймс бьёт, как конь»

Тренер «Челси» Томас Тухель высказался после гостевой крупной победы над «Ньюкаслом» со счётом 3:0. Автором дубля стал защитник Рис Джеймс, который отметился мощными и точными ударами с левой и правой ноги.

- Иногда наши форварды жертвуют собой, чтобы создавать пространство и шансы для игроков других позиций. Так будет всегда.

Дубль Джеймса? Ему не нужны тренировки ударов. Он бьёт, как конь! – сказал Тухель журналистам после матча.

После десяти туров чемпионата Англии «Челси» располагается на вершине турнирной таблицы, опережая ближайшего преследователя в лице «Ливерпуля» на три очка.