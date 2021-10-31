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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Тухель: «Джеймс бьёт, как конь»

31 Октября 2021 • 00:25 Комментировать (1)
Ньюкасл
0:3
Челси
окончен

Тренер «Челси» Томас Тухель высказался после гостевой крупной победы над «Ньюкаслом» со счётом 3:0. Автором дубля стал защитник Рис Джеймс, который отметился мощными и точными ударами с левой и правой ноги.

- Иногда наши форварды жертвуют собой, чтобы создавать пространство и шансы для игроков других позиций. Так будет всегда.

Дубль Джеймса? Ему не нужны тренировки ударов. Он бьёт, как конь! – сказал Тухель журналистам после матча.

После десяти туров чемпионата Англии «Челси» располагается на вершине турнирной таблицы, опережая ближайшего преследователя в лице «Ливерпуля» на три очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель Рис Джеймс
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Комментарии (1)
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KatyaFomina
31 Октября 2021 в 01:21
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