Лукаку вёл переговоры с «Сити» перед трансфером в «Челси»

Как оказалось, нападающий Ромелу Лукаку покинул бы миланский «Интер» даже в том случае, если бы не получил приглашение от «Челси». Пообещав болельщикам итальянской команды остаться в клубе, бельгиец вел переговоры с «Манчестер Сити» еще с 2020 года.

Такой информацией в интервью с журналистами The Telegraph поделился агент игрока Федерико Пасторелло. По его словам, предложение «горожан» в прошлом году было действительно очень конкретным и серьезным.

Однако, именно манчестерская сторона стала инициатором срыва трансфера – руководство «Сити» в конечном итоге решило остановиться на других вариантах, посчитав их более выгодными. Прошедшим же летом одной из причин пассивности «горожан» стало отсутствие желания бороться с «Челси» в финансовых аспектах потенциальной сделки.