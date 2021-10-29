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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лукаку вёл переговоры с «Сити» перед трансфером в «Челси»

29 Октября 2021 • 09:15 Комментировать (3)
Ньюкасл
...
Челси
9.00 4.75 1.37
30.10 17:00

Как оказалось, нападающий Ромелу Лукаку покинул бы миланский «Интер» даже в том случае, если бы не получил приглашение от «Челси». Пообещав болельщикам итальянской команды остаться в клубе, бельгиец вел переговоры с «Манчестер Сити» еще с 2020 года.

Такой информацией в интервью с журналистами The Telegraph поделился агент игрока Федерико Пасторелло. По его словам, предложение «горожан» в прошлом году было действительно очень конкретным и серьезным.

Однако, именно манчестерская сторона стала инициатором срыва трансфера – руководство «Сити» в конечном итоге решило остановиться на других вариантах, посчитав их более выгодными. Прошедшим же летом одной из причин пассивности «горожан» стало отсутствие желания бороться с «Челси» в финансовых аспектах потенциальной сделки.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Ромелу Лукаку
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Ibray
29 Октября 2021 в 10:17
Дмитрий Ватрас, вы читали его интервью? Речь в нем о 2020, то есть о прошлом годе, а не нынешнем 2021.
Вот цитата:
"I think I can say without disappointing anybody that Manchester City came in the year before".
"the year before" - это значит в прошлом году, 2020, а не нынешний 2021, в котором и было "прошедшее лето"
Дмитрий Ватрас
29 Октября 2021 в 10:23

Поправил, спасибо
Карыч
29 Октября 2021 в 09:44
Грузчик в Италии был на своём месте. А в Англии он не приживается. Но это его проблемы!
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