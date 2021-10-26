Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт всерьез намерен покинуть лондонскую команду уже в ближайшее зимнее трансферное окно. Француз недоволен свои положением в клубе и не намерен доверять еще одним обещаниям руководства и тренерского штаба.

Таким образом, агенты футболиста уже контактировали с рядом потенциальных покупателей, но на днях на горизонт вышел еще претендент, сообщает британский таблоид The Sun. Им стал «Ньюкасл», продолжающий поиски потенциально новых игроков после смены владельцев.

По информации источника, Ляказетт является приоритетной целью «сорок». Эксперты портала Transfermarkt оценивают сумму возможной сделки в 22 миллиона евро.