Несмотря на то, что назначение португальского специалиста Паулу Фонсеки на должность нового главного тренера «Ньюкасла» британские СМИ называли уже свершившемся фактом, новые владельцы клуба не спешат со своим решением.

По информации местного издания Daily Mail, они намерены попробовать убедить наставника «Аякса» Эрика тен Хага возглавить «сорок». Согласно источнику, зарплата голландца на Туманном Альбионе составит 13 миллионов евро в год. Также в Англию может переехать спортивный директор лидера Эредивизие Марк Овермарс.

К слову, месяцем ранее тен Хага уже связывали с «Барселоной», но тогда тренер опроверг слухи и сообщил о желании доработать до конца контракт с «Аяксом».