Прошло уже больше недели с момента увольнения Стива Брюса с должности главного тренера «Ньюкасла», а новые владельцы клуба до сих пор не определились с новым наставником для футболистов.

«Сороки» достигли устной договоренности с Паулу Фонсекой, но пока не спешат предлагать португальцу контракт. Руководство рассматривает еще несколько кандидатур, в частности Эрика тен Хага из «Аякса» и Рафаэля Бенитеса из «Эвертона».

Бенитес уже однажды публично отказался от идеи возглавлять «Ньюкасл», изъявив желание продолжить свою работу с «ирисками». Однако, как уверяет британский таблоид The Sun, представители клуба попробуют еще раз убедить испанца, предложив тому зарплату в 10 миллионов евро в год.