Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 295 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» предпримет ещё одну попытку переманить Рафаэля Бенитеса слухи

27 Октября 2021 • 21:47 Комментировать
Ньюкасл
...
Челси
9.00 4.75 1.37
30.10 17:00

Прошло уже больше недели с момента увольнения Стива Брюса с должности главного тренера «Ньюкасла», а новые владельцы клуба до сих пор не определились с новым наставником для футболистов.

«Сороки» достигли устной договоренности с Паулу Фонсекой, но пока не спешат предлагать португальцу контракт. Руководство рассматривает еще несколько кандидатур, в частности Эрика тен Хага из «Аякса» и Рафаэля Бенитеса из «Эвертона».

Бенитес уже однажды публично отказался от идеи возглавлять «Ньюкасл», изъявив желание продолжить свою работу с «ирисками». Однако, как уверяет британский таблоид The Sun, представители клуба попробуют еще раз убедить испанца, предложив тому зарплату в 10 миллионов евро в год.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Рафаэль Бенитес Эвертон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Октября
21:48 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Арсенала» хочет, чтобы Нкетиа остался в команде
21:47 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» предпримет ещё одну попытку переманить Рафаэля Бенитеса слухи
21:17 · Англия. Кубок лиги
​«Вест Хэм» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:15 · Англия. Кубок лиги
​«Престон Норт Энд» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:11 · Англия. Премьер-лига
Эдуард Менди – лучший по проценту отраженных ударов в АПЛ
20:59 · Англия. Премьер-лига
Рюдигер назвал руководству «Челси» свои требования по зарплате 1
20:35 · Англия. Премьер-лига
​Райола высказался по поводу переговоров Погба с «Манчестер Юнайтед» о новом контракте 1
20:10 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» Дортмунд заинтересована в приобретении трёх игроков «Челси» слухи
17:46 · Англия. Премьер-лига
​Уткин назвал Роналду «истеричкой» 5
17:35 · Англия. Премьер-лига
​Толиссо может сменить «Баварию» на клуб АПЛ слухи
15:28 · Англия. Премьер-лига
​Конте подозревают в махинациях с трансферами 1 слухи
13:33 · Англия. Премьер-лига
Погба отреагировал на слухи о конфликте с Сульшером
12:36 · Англия. Премьер-лига
Английская Премьер-лига: самые интересные матчи девятого тура
12:33 · Англия. Премьер-лига
Почеттино может сменить «ПСЖ» на «Манчестер Юнайтед» 5
11:29 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на звёздного форварда «ПСЖ» 1
Все новости
Рекомендуем