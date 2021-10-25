Защита «Челси» забила больше «Тоттенхэма»

Футболисты обороны «Челси» демонстрируют не только надёжность, но и невероятную результативность в текущем сезоне.

Статистический портал WhoScored предоставил весьма интересную информацию. В текущем сезоне 10 из 23 мячей «Челси» в Премьер-лиге забили игроки обороны. Больше всех постарались Бен Чилуэлл, у которого на счету 3 гола, а также Рис Джеймс и Трево Чалоба – по два гола.

По информации источника, защитники «аристократов» забили суммарно больше или столько же, как 20 клубов из топ-5 лиг Европы. В этом списке нашлось место «Тоттенхэму», «Вулверхэмптону», «Атлетику», «Вольфсбургу» и «Айнтрахту», которые к концу октября забили всего по 9 мячей.