По всей видимости, в борьбу за 18-летнего полузащитника «Байера» Флориана Вирца намерен включиться еще и «Ньюкасл». Новые владельцы английского клуба готовы заплатить немецкой стороне требуемые 150 миллионов евро следующим летом, передает Sport Bild.

На данный момент Вирц считается одним из самых перспективных футболистов мира, а в своем юном возрасте уже входит в топ-10 лучших игроков по системе гол+пас в текущем сезоне среди всех ведущих европейских чемпионатов.

Ранее интерес к услугам лидера «Байера» проявляли такие клубы как «Бавария» и «Манчестер Сити». Виртц уже успел дебютировать за взрослую сборную Германии.