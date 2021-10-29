Пулишич вернулся к занятиям в общей группе «Челси»

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич, который в последнее время часто попадает в лазарет команды, наконец-то восстановился от очередной травмы. Американец отсутствовал с середины августа, когда в одном из матчей за национальную сборную повредил лодыжку.

К счастью для фанатов лондонского клуба, уже вчера, 28 октября, Пулишич был замечен за работой в основной группе «синих» - игрок без каких-либо ограничений тренировался с остальными партнерами.

Стоит добавить, что в общей сложности футболист уже шесть раз вылетал на длительный срок из-за повреждений за время пребывания в «Челси». Местные СМИ поговаривают, что руководство теперь рассматривает вариант с продажей вингера. Один из потенциальных покупателей – «Боруссия» Дортмунд, цвета которой он защищал ранее.