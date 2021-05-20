Кейн поговорит с президентом «Тоттенхэма» о своём будущем

Английский нападающий Гарри Кейн ещё не решил, останется ли он в «Тоттенхэме» на следующий сезон.

Главный бомбардир «Тоттенхэма» рассчитывает выслушать мнение руководства, прежде чем принимать решение о своём будущем в команде. Ранее английские СМИ сообщали о том, что Кейн покинет команду. Сам форвард ещё не уверен, стоит ли ему оставаться в Лондоне. Об этом сообщает The Telegraph. Однако футболист не исключает того, что закончит карьеру на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум», который был признан лучшей ареной Европы.

В сезоне 2020/21 Кейн провел 34 матча, забив 22 мяча и отдав 13 результативных передач. Поговаривают, что «Манчестер Сити» хочет купить Кейна на замену Серхио Агуэро.