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Кейн поговорит с президентом «Тоттенхэма» о своём будущем

20 Мая 2021, 15:16,

Английский нападающий Гарри Кейн ещё не решил, останется ли он в «Тоттенхэме» на следующий сезон. 

Главный бомбардир «Тоттенхэма» рассчитывает выслушать мнение руководства, прежде чем принимать решение о своём будущем в команде. Ранее английские СМИ сообщали о том, что Кейн покинет команду. Сам форвард ещё не уверен, стоит ли ему оставаться в Лондоне. Об этом сообщает The Telegraph. Однако футболист не исключает того, что закончит карьеру на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум», который был признан лучшей ареной Европы

В сезоне 2020/21 Кейн провел 34 матча, забив 22 мяча и отдав 13 результативных передач. Поговаривают, что «Манчестер Сити» хочет купить Кейна на замену Серхио Агуэро. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Тоттенхэм, Гарри Кейн
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