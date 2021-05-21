Кейн: «Мне очень повезло работать с Почеттино и Моуринью»

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн тепло отозвался о работе в стане «шпор» бывшего главного тренера Жозе Моуринью, который был уволен в концовке сезона.

- Клуб был в сложной ситуации после увольнения Маурисио Почеттино, и нового тренеру в таких случаях всегда непросто выполнять свои обязанности, - заявил Кейн в интервью YouTube-каналу The Overlap. - Думаю, у нас с Жозе были отличные отношения, которые установились с первой минуты. Мы понимали друг друга, имели похожий склад ума, взгляды на то, как должна вести команда на поле, вне поля и на тренировках. Конечно, очень жаль, что мы не смогли ничего выиграть, но мне очень повезло работать с Маурисио и Жозе.

Добавим, что Гарри Кейн всерьез задумался о смене команды после завершения сезона.